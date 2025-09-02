Мерц высказался об отправке войск на Украину

Мерц: До перемирия речи об отправке войск на Украину идти не может

До достижения перемирия речи об отправке на Украину западных войск идти не может. Об этом в интервью телеканалу Sat.1 заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«До этого момента не будет отправки войск на Украину», — сказал он, подчеркнув, что и после этого ввод войск будет возможен лишь «с существенными оговорками» из-за большого количества препятствий.

Канцлер ФРГ отметил, что Берлин «в любом случае не имеет» планов проводить на Украине военную миссию.

Ранее Мерц прокомментировал возможность немедленной отправки войск на Украину. «Никто [на Западе] не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент», — указал он, добавив, что сейчас лишь обсуждаются возможные гарантии безопасности для Украины.