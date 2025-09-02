Москалькова заявила о возвращении удерживаемых россиян с Украины

Омбудсмен Москалькова заявила, что Украина вернет пятерых удерживаемых россиян

Пятерых граждан России, удерживаемых на Украине, вернут на родину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что 3 сентября пять семей забирают близких с Украины, другие пять отправляются на Украину.

Кроме того, в Гомельской области пройдет встреча с участием представителей Международного комитета Красного Креста и белорусской стороны, разъяснила Москалькова.

До этого омбудсмен рассказала, что Россия и Украина договорились продолжить взаимное посещение военнопленных.

24 августа прошел очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Процедура состоялась по формуле 146 на 146.