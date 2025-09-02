Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 2 сентября 2025Россия

Москалькова заявила о возвращении удерживаемых россиян с Украины

Омбудсмен Москалькова заявила, что Украина вернет пятерых удерживаемых россиян
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Пятерых граждан России, удерживаемых на Украине, вернут на родину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что 3 сентября пять семей забирают близких с Украины, другие пять отправляются на Украину.

Кроме того, в Гомельской области пройдет встреча с участием представителей Международного комитета Красного Креста и белорусской стороны, разъяснила Москалькова.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

До этого омбудсмен рассказала, что Россия и Украина договорились продолжить взаимное посещение военнопленных.

24 августа прошел очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Процедура состоялась по формуле 146 на 146.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если я жив, то хорошо!» Путин встретился с европейским лидером и ответил на «не очень приятный вопрос»

    Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

    Ценам на съемное жилье в Москве предрекли рост

    Предсказан массовый наплыв россиян в Китай

    Звездная стилистка назвала самую модную обувь на осень

    Россиянина продали за 50 килограммов колбасы

    В российском регионе заявили о стабилизации поставок бензина

    В российском городе активизировались летучие мыши

    В Кремле ответили на вопрос о войсках Китая на Украине

    Рост продолжительности жизни людей остановился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости