Москалькова заявила о возвращении удерживаемых россиян с Украины

Пятерых граждан России, удерживаемых на Украине, вернут на родину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале.
Омбудсмен отметила, что 3 сентября пять семей забирают близких с Украины, другие пять отправляются на Украину.
Кроме того, в Гомельской области пройдет встреча с участием представителей Международного комитета Красного Креста и белорусской стороны, разъяснила Москалькова.
До этого омбудсмен рассказала, что Россия и Украина договорились продолжить взаимное посещение военнопленных.
24 августа прошел очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Процедура состоялась по формуле 146 на 146.