Московские Патрики нашли еще в одном российском городе

Верхневолжскую набережную в Нижнем Новгороде сравнили с московскими Патриками

Элитный московский район, именуемый Патриками, обнаружили еще в одном российском городе. Как отметила российская блогерша Алина К., это Верхневолжская набережная в Нижнем Новгороде, обратило внимание издание KP.RU.

«Если честно, я даже упустила тот момент, когда она (Верхневолжская набережная — прим. «Ленты.ру») так сильно расфорсилась. Как будто бы это случилось после того, как там открыли эти кофейни. Или после того, как у нас в городе появилась куча крутых тачек, которые просто наматывают там круги и показывают себя», — порассуждала она.

Россиянка предположила, что набережная стала местом притяжения состоятельных москвичей и местных жителей, имеющих здесь дорогостоящее жилье.

При этом, как отмечает KP.RU, нижегородскими Патриками местные прозвали еще несколько мест, среди которых главная улица города Большая Покровская и «гастрономическая» Рождественская.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает район Патриарших прудов (Патриков) элитным.