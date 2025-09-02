Мир
23:56, 2 сентября 2025Мир

На Западе заявили о страхе перед Путиным

Журналист Боуз: Запад боится услышать объективные и рациональные мнения Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Byrkin / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Западе демонизируют президента России Владимира Путина, потому что боятся его рациональных взглядов. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал переговоры российского лидера с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. «Причина, по которой западные СМИ так одержимы демонизацией президента Путина, заключается в том, что они просто боятся услышать его рациональные, спокойные и объективные мнения», — написал журналист.

Ранее Путин предложил Фицо остановить поставки газа и электроэнергии на Украину, чтобы заставить Киев уважать чужие интересы. Он указал, что страна получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе.

