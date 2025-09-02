Насильник-рецидивист надругался над незнакомой россиянкой в ее квартире

В Вологде рецидивист сел на 8 лет за изнасилование женщины в ее квартире

Вологодский гарнизонный военный суд приговорил 41-летнего жителя к восьми годам колонии особого режима за повторное изнасилование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Следствие и суд установили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения увидел на улице женщину и решил надругаться над ней. Он дождался, когда она зайдет в подъезд, и проследовал за ней. В то время, когда потерпевшая открыла дверь в свою квартиру, мужчина напал — силой затолкнул женщину в квартиру и совершил задуманное.

В результате мужчину признали виновным в преступлениях по статье 131 («Изнасилование») и 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Известно, что мужчина уже был судим за изнасилование. 6 декабря 2024 года его условно освободили от отбывания наказания, однако он совершил новое преступление в период неотбытой части наказания, потому условное освобождение было отменено.

