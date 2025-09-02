Оползень уничтожил целую деревню в Судане

Reuters: Оползень уничтожил деревню в Судане, погибли более тысячи человек

На западе Судана в районе гор Марра мощный оползень унес жизни почти всех жителей деревни. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что оползень произошел 31 августа после проливных дождей. По данным агентства, погибли более тысячи человек, а выжил только один.

В июле на Пекин обрушились разрушительные ливни. Не все смогли пережить ненастье, накрывшее китайскую столицу. По подсчетам экстренных служб, из берегов вышла 41 река. Как сообщается, жертвами непогоды стали по меньшей мере четыре человека.

Сильные наводнения наблюдались в Китае и в июне. Тогда жертвами паводков стали провинции Гуйчжоу и Гуанси на юго-западе республики. В прибрежных городах эвакуировали больше 300 тысяч человек.