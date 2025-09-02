Боец Карсовай заявил, что не испытывает ненависти к противнику

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Карсовай в ходе специальной военной операции (СВО) рассказал, что не испытывает ненависти к противнику. Его слова приводит «Царьград».

В разговоре с телеканалом военный добавил, что для него главное на фронте — выполнить задачу, а для этого всегда нужна хорошая подготовка. «Победа — это не просто достижение границы Польши, а новый миропорядок. Это когда мы договоримся о новых границах и зонах влияния», — заключил Карсовай.

«Царьград» указывает, что это были одни из последних слов российского бойца — спустя некоторое время военнослужащего не стало при выполнении боевого задания.

В конце августа сообщалось, что находящийся на СВО с первых месяцев боец из Дагестана с позывным Имам проехал на машине по трем минам и выжил. При выполнении одной из задач по нему с сослуживцем, ехавшим на автомобиле, сначала ударил украинский дрон, после чего они наехали на три мины, но боеприпасы не разорвались.