Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 2 сентября 2025Россия

Опубликованы последние слова российского бойца о ненависти к противнику

Боец Карсовай заявил, что не испытывает ненависти к противнику
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Карсовай в ходе специальной военной операции (СВО) рассказал, что не испытывает ненависти к противнику. Его слова приводит «Царьград».

В разговоре с телеканалом военный добавил, что для него главное на фронте — выполнить задачу, а для этого всегда нужна хорошая подготовка. «Победа — это не просто достижение границы Польши, а новый миропорядок. Это когда мы договоримся о новых границах и зонах влияния», — заключил Карсовай.

«Царьград» указывает, что это были одни из последних слов российского бойца — спустя некоторое время военнослужащего не стало при выполнении боевого задания.

В конце августа сообщалось, что находящийся на СВО с первых месяцев боец из Дагестана с позывным Имам проехал на машине по трем минам и выжил. При выполнении одной из задач по нему с сослуживцем, ехавшим на автомобиле, сначала ударил украинский дрон, после чего они наехали на три мины, но боеприпасы не разорвались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об ответе на удары ВСУ по российской инфраструктуре

    Российский пенсионер решил сжечь соседа заживо после спора в СНТ

    Косатки снова начали топить яхты

    Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

    Член НАТО заявил об интересе к российским газу и нефти

    В России раскрыли смысл операции НАТО по поиску русской подлодки в Норвежском море

    Путин высказался о возможном членстве Украины в НАТО

    Путин раскрыл возможность сотрудничества России с Украиной и США

    Россиянин ударил сожительницу отверткой и похитил ее детей

    Опубликованы последние слова российского бойца о ненависти к противнику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости