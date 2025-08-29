Находящийся на СВО с первых месяцев боец проехал по трем минам и выжил

Находящийся на специальной военной операции (СВО) на Украине с первых месяцев боец из Дагестана с позывным Имам проехал на машине по трем минам и выжил. Его историю публикует RT.

По данным канала, Имам занимался гуманитарной помощью для военнослужащих на разных направлениях в зоне проведения СВО, в том числе помогал жителям Курской области во время оккупации территорий Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Каждый раз, когда мы заезжаем сюда на боевую задачу, я читаю молитву, которая оберегает человека. На волоске от смерти мы неоднократно были. Сколько по нам FPV-дронов били, мы на мины залетали», — отметил собеседник издания.

При выполнении одной из задач по нему с сослуживцем, ехавшим на автомобиле, сначала ударил украинский дрон, после чего они наехали на три мины, но боеприпасы не разорвались, и бойцам удалось выжить.

В Дагестане военнослужащего ждет семья. У него четверо детей.

Ранее сообщалось, что боец СВО Сергей Деев дважды доставил российских штурмовиков к позициям ВСУ через минное поле. Ранение получил наводчик, но он выжил.