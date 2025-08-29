Россия
Боец СВО дважды доставил российских штурмовиков к позициям ВСУ через минное поле

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) Сергей Деев дважды доставил российских штурмовиков к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) через минное поле. Его историю публикует Минобороны России (МО РФ) в официальном Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, перед российскими штурмовиками стояла задача преодолеть открытый участок местности протяженностью около двух километров и доставить штурмовую группу прямиком на позиции противника.

«Я ехал по полю и объезжал места, где были мины, наводчик вел огонь по «опорнику» ВСУ, в это же время первая штурмовая группа подбиралась через лесополосу к противнику. По нам летело все и со всех сторон. Мне разбило «триплекс», у наводчика — прицел, и огонь он вел через тепловизор», — вспомнил Деев, добавив, что также была уничтожена система радиоэлектронной борьбы.

По его словам, наводчик также получил ранение — ему осколками посекло спину и было задето легкое, но он выжил. Сейчас он находится в госпитале.

Как уточнили в министерстве, штурмовикам удалось продвинуться к позициям ВСУ, зачистить их опорный пункт и закрепиться там.

Ранее сообщалось, что российские бойцы 42-й гвардейской дивизии на подбитой боевой машине пехоты выполнили задачу в Запорожской области и на горящей машине вернулись к своим позициям. Этот момент попал на видео.

