Переехавшая в США блогерша раскрыла главную трудность

Переехавшая в США блогерша Солодар пожаловалась на большие траты в Америке
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Известная украинская блогерша и предпринимательница Мария Солодар, переехавшая в США, раскрыла главную трудность жизни в Америке. В беседе с бывшим стендап-комиком Дмитрием Романовым, запись которой доступна на YouTube, она пожаловалась на большие траты в США.

По словам Солодар, в Америке очень высокие цены. Блогерша отметила, что они с супругом живут в Нью-Йорке, и назвала этот город самым дорогим в мире.

«Если я сейчас скажу, сколько я трачу в месяц, мне будет стыдно. И будет очень много хейта», — добавила она. Солодар также заявила, что они с супругом пришли к выводу, что в Нью-Йорке даже самые обеспеченные люди в той или иной степени испытывают нехватку денег.

Ранее российский стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), переехавший в США, пожаловался на дорогую жизнь в Лос-Анджелесе. Он также предостерег желающих переехать в Америку от жизни в этом городе.

