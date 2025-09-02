Польша попросилась в G20

Сикорский: Польша попросила США пригласить ее в G20

Польша попросила США пригласить ее в «Большую двадцатку» (G20). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает телеканал TVP Info.

«В связи с тем, что Польша вошла в клуб "триллионных экономик" [страны с ВВП более одного триллиона долларов], я попросил, чтобы США, будучи председателем G20 в 2026 году, пригласили нас в свои ряды», — сказал он.

Уточняется, что глава польского внешнеполитического ведомства заявлял о целях вступить в G20 до 2030 года.

Предстоящая двадцатая встреча глав государств G20 пройдет 21-22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге. ЮАР станет первым африканским государством, принимающим этот саммит.

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился, что примет участие в ноябрьском саммите G20. По словам главы Белого дома, он может отправить на саммит вместо себя кого-то из представителей американской администрации, поскольку у него много проблем с Южной Африкой.