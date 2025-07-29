Трамп высказался об участии в саммите G20 в ЮАР

Трамп усомнился, что примет участие в ноябрьском саммите G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп усомнился, что примет участие в ноябрьском саммите Группы двадцати (G20) в ЮАР. Об этом пишет ТАСС.

Глава Белого дома отметил, что может отправить на это совещание вместо себя кого-то из представителей американской администрации. «Нет, думаю, что, возможно, отправлю [туда] кого-то другого, потому что у меня много проблем с Южной Африкой», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит лидеров G20, который состоится в ноябре в Йоханнесбурге, ЮАР. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что что Москва постарается принять участие в саммите «Большой двадцатки».