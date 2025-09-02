Россия
Попытка россиянина остановить машину руками едва не закончилась смертью и попала на видео

Попытка жителя Сочи остановить внедорожник руками едва не закончилась смертью и попала на камеру видеорегистратора. Видео публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

На выложенных кадрах видно, что мужчина останавливает машину на проезжей части, делает знак едущему позади водителю автобуса и планирует отбежать от авто с открытой дверью, но внедорожник начинает катиться назад. Водитель пытается удержать машину руками, падает на асфальт, и авто едва не проезжает по голове автомобилиста.

Отмечается, что ни мужчина, ни пассажиры автобуса, в который в итоге все же врезался внедорожник, не пострадали.

Ранее сообщались, что в Мурманске на железнодорожном переезде столкнулись легковая машина и грузовой поезд. Авария также попала на видео.

