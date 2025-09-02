Россия
20:23, 2 сентября 2025Россия

Легковая машина столкнулась с грузовым поездом в российском городе и попала на видео

В Мурманске легковая машина столкнулась с грузовым поездом на переезде
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В Мурманске на железнодорожном переезде столкнулись легковая машина и грузовой поезд. Место происшествия попало на видео, которое опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram.

На кадрах видно состав и стоящую рядом поврежденную иномарку. Судя по фотографиям с последствиями ДТП, у автомобиля повреждена передняя левая часть.

Как рассказали в ведомстве, машинист успел применить экстренное торможение. Информация о пострадавших не приводится. Прокуратура проводит по факту происшествия проверку.

Ранее в Ульяновской области в районе железнодорожной станции Обамза фура протаранила пассажирский поезд. Судя по видео с места происшествия, и состав, и автомобиль избежали серьезных повреждений. Как выяснили журналисты, эвакуировать пассажиров не стали.

