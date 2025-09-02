Бывший СССР
Порошенко заметили в компании рекордного количества телохранителей

Порошенко заметили в окружении 40 телохранителей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) появился на публике в окружении 40 телохранителей. Видео с политиком показал Telegram-канал Insider ua.

Отмечается, что Порошенко заметили с рекордным количеством охраны. Как отметили авторы публикации со ссылкой на слова экспертов, в реальности его сопровождало не менее 40 телохранителей.

«С таким эскортом Порошенко мог бы возглавлять не политическую партию, а отдельный батальон», — говорится в сообщении.

Ранее стрелявший в бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия заявил, что избавился бы от Петра Порошенко, если бы жил в Виннице. Он отметил, что его жертвой стал именно Парубий, так как тот находился рядом.

