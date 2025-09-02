Путин встретился с Вучичем

Путин провел встречу с президентом Сербии Вучичем

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине, передает РИА Новости.

В ходе беседы Вучич выразил России признательность за поддержку территориальной целостности Сербии и дружеское отношение к сербскому народу. Он также заверил Путина, что Белград продолжит сохранять нейтралитет в вопросе украинского конфликта.

«Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством. И рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, по региональным делам», — отметил российский лидер.

Ранее российский лидер провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Путин подчеркнул, что Москва высоко ценит внешнеполитический курс Словакии.