Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 2 сентября 2025Мир

Путин встретился с Вучичем

Путин провел встречу с президентом Сербии Вучичем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине, передает РИА Новости.

В ходе беседы Вучич выразил России признательность за поддержку территориальной целостности Сербии и дружеское отношение к сербскому народу. Он также заверил Путина, что Белград продолжит сохранять нейтралитет в вопросе украинского конфликта.

«Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством. И рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, по региональным делам», — отметил российский лидер.

Ранее российский лидер провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Путин подчеркнул, что Москва высоко ценит внешнеполитический курс Словакии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если я жив, то хорошо!» Путин встретился с европейским лидером и ответил на «не очень приятный вопрос»

    Максим Фадеев закрыл свой лейбл

    Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

    Ценам на съемное жилье в Москве предрекли рост

    Предсказан массовый наплыв россиян в Китай

    Звездная стилистка назвала самую модную обувь на осень

    Россиянина продали за 50 килограммов колбасы

    В российском регионе заявили о стабилизации поставок бензина

    В российском городе активизировались летучие мыши

    В Кремле ответили на вопрос о войсках Китая на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости