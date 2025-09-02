Россия
Рособрнадзор объявил предостережение МГУ и еще двум вузам

Рособрнадзор объявил предостережения МГУ, Бауманке и мединституту имени Зернова
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Рособрнадзор объявил предостережения Московскому государственному университету имени М.В. Ломоносова (МГУ), Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана и Медицинскому институту имени М.С. Зернова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из Единого реестра контрольных мероприятий в описании следует, что МГУ не предоставил оператору федерального реестра сведений о дипломе о высшем образовании, который был выдан в 2006 году. В требованиях к вузу говорится, что он обязан предоставить соответствующие сведения оператору информационной системы.

Надзорный орган предупредил образовательные учреждения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил меры по обеспечению их соблюдения в рамках надзора в сфере образования.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам России. Среди вузов, попавших в список, был Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС.

