Рособрнадзор объявил предостережения российским вузам. К каким учебным заведениям возникли вопросы и чем недовольны в ведомстве?

Рособрнадзор направил предостережения в 16 ведущих вузов РФ

Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам России. Ведомство также предложило принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках действующего законодательства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — сказано в сообщении.

Среди вузов, попавших в список, есть Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Назван срок перехода на новую модель образования

В июне глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что переход всех российских вузов на новую модель высшего образования произойдет в основном в течение двух лет.

Согласно новой модели образования, студенты будут получать базовое высшее образование и специальное высшее образование, а аспирантура станет отдельным видом профессионального образования, нацеленного на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

В России уже готов проект изменений в федеральный закон для перехода на новую модель высшего образования, подчеркнул Фальков.

Путин призвал сократить набор в вузы по ненужным специальностям

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что необходимо исключить чрезмерный набор учащихся на платные отделения в вузы по ненужным специальностям.

По его словам, важно не допустить обучения по невостребованным профессиям также в непрофильных образовательных организациях, так как это чревато низким уровнем подготовки специалистов.

Прием по новым правилам должны провести уже в 2026 году.