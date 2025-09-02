Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 2 сентября 2025Путешествия

Россиянин описал пляж в Прибалтике фразой «много девушек и мало одежды»

Алина Черненко

Фото: Tips Images / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал на курорте Паланга в Литве и описал его фразой «много девушек и мало одежды». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что иностранцы едут в эту страну Прибалтики, чтобы завязать знакомство с отдыхающими там девушками. «Концентрация молодых симпатичных литовок максимальная. Так что холостые состоятельные европейцы приезжают в Литву, чтобы найти свою вторую половинку. Много раз видел, как "сильно взрослые" мужики отдыхали на пляже с молодыми местными красавицами», — поделился блогер.

Материалы по теме:
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024
«С ними очень легко познакомиться». Россиянин отдохнул на пляжах Европы и рассказал, где самые красивые девушки
«С ними очень легко познакомиться». Россиянин отдохнул на пляжах Европы и рассказал, где самые красивые девушки
1 мая 2025

Он также отметил, что познакомиться с местными девушками россиянину легко, так как многие из них говорят по-русски. Кроме того, по его словам, они «весьма симпатичные и открытые к общению».

«В общем, пляж в Паланге — очень занимательное место. Тут много красивых девушек, а вокруг еще и много красивой природы. Настоящий "райский" пляж, а для холостяков так вообще находка!» — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер описал девушек на пляжах Хорватии фразой «совсем не привередливы». Россиянин рассказал, что они спокойно ложатся загорать прямо на камни, просто подстелив полотенце.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мощный сигнал». В США назвали единство лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС вызовом для внешней политики Трампа

    Доля убыточных компаний в России взлетела до максимума

    Момент взрыва в многоэтажке атакованного ВСУ российского города попал на видео

    Си Цзиньпин назвал основных победителей во Второй мировой войне

    Передача контактов российских военных и поддерживающих СВО пожарных обернулась госизменой

    Россиянин описал пляж в Прибалтике фразой «много девушек и мало одежды»

    Samsung прекратит поддержку популярных устройств

    Сотрудник похоронного бюро раскрыл самые отвратительные детали своей работы

    Горящая после атаки ВСУ на российский город многоэтажка попала на видео

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости