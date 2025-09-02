Россиянин описал пляж в Прибалтике фразой «много девушек и мало одежды»

Российский путешественник побывал на курорте Паланга в Литве и описал его фразой «много девушек и мало одежды». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что иностранцы едут в эту страну Прибалтики, чтобы завязать знакомство с отдыхающими там девушками. «Концентрация молодых симпатичных литовок максимальная. Так что холостые состоятельные европейцы приезжают в Литву, чтобы найти свою вторую половинку. Много раз видел, как "сильно взрослые" мужики отдыхали на пляже с молодыми местными красавицами», — поделился блогер.

Он также отметил, что познакомиться с местными девушками россиянину легко, так как многие из них говорят по-русски. Кроме того, по его словам, они «весьма симпатичные и открытые к общению».

«В общем, пляж в Паланге — очень занимательное место. Тут много красивых девушек, а вокруг еще и много красивой природы. Настоящий "райский" пляж, а для холостяков так вообще находка!» — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер описал девушек на пляжах Хорватии фразой «совсем не привередливы». Россиянин рассказал, что они спокойно ложатся загорать прямо на камни, просто подстелив полотенце.

