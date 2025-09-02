Россиянин разгромил алкомаркет после взбесивших его слов продавца и попал на видео

Житель города Зимы Иркутской области устроил погром в магазине после отказа продавца продать ему алкоголь. Дебош попал на видео, которое опубликовало региональное МВД в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина после слов сотрудника алкомаркета начинает брать с полок бутылки со спиртным и разбивать. В то же время нарушитель, шатаясь, что-то кричит, но звук на записи отсутствует.

Как рассказали в полиции, мужчина также открывал некоторые бутылки и распивал алкоголь прямо в торговом зале. Тогда одна из продавцов нажала тревожную кнопку, после чего прибывшие на место сотрудники охраны и полиции задержали дебошира. Им оказался ранее судимый 35-летний россиянин. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении и повреждении имущества.

Ранее жительница Челябинска устроила погром в аптеке из-за отказа фармацевта вернуть ей 300 рублей. Как стало известно, россиянка хотела сдать ненужные препараты, однако сотрудница пояснила, что это невозможно. Тогда клиентка начала крушить стеллажи с лекарствами, после чего убежала.