Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:11, 2 сентября 2025Россия

Россиянин разгромил алкомаркет после взбесивших его слов продавца и попал на видео

Житель Иркутской области разгромил магазин из-за отказа продать алкоголь
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Житель города Зимы Иркутской области устроил погром в магазине после отказа продавца продать ему алкоголь. Дебош попал на видео, которое опубликовало региональное МВД в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина после слов сотрудника алкомаркета начинает брать с полок бутылки со спиртным и разбивать. В то же время нарушитель, шатаясь, что-то кричит, но звук на записи отсутствует.

Как рассказали в полиции, мужчина также открывал некоторые бутылки и распивал алкоголь прямо в торговом зале. Тогда одна из продавцов нажала тревожную кнопку, после чего прибывшие на место сотрудники охраны и полиции задержали дебошира. Им оказался ранее судимый 35-летний россиянин. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении и повреждении имущества.

Ранее жительница Челябинска устроила погром в аптеке из-за отказа фармацевта вернуть ей 300 рублей. Как стало известно, россиянка хотела сдать ненужные препараты, однако сотрудница пояснила, что это невозможно. Тогда клиентка начала крушить стеллажи с лекарствами, после чего убежала.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Моя месть украинской власти». Подозреваемый в расправе над Парубием объяснил свои мотивы и попросился в Россию

    Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

    В России священники с мощами проклявшего СССР патриарха облили площадь Ленина святой водой

    В Госдуме призвали проверить страстные поцелуи Крида на концерте 12+

    Стало известно о новой схеме мошенничества

    Путин предложил Фицо остановить поставки газа на Украину

    Мантуров рассказал о проектах России и Китая в космосе

    Россиянам старше 40 лет дали спортивный совет

    Стала известна тема «захватывающего» заявления Трампа

    Россиянка выиграла 4,3 миллиона рублей в лотерее благодаря астрологии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости