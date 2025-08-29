Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:42, 29 августа 2025Россия

Россиянка устроила погром в аптеке из-за 300 рублей

Жительница Челябинска устроила погром в аптеке из-за отказа вернуть 300 рублей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

Жительница Челябинска устроила погром в аптеке из-за отказа фармацевта вернуть ей 300 рублей. Об этом сообщило Ura.ru.

Россиянка пришла в аптеку с целью отдать ненужные препараты и получить деньги обратно. Фармацевт объявила горожанке, что это невозможно.

После этого женщина рассвирепела и начала крушить стеллажи с лекарствами. Когда сотрудница аптеки вызвала охрану, дебоширка убежала. Сейчас ее ищут полицейские.

До этого стало известно, что аптека заплатила жительнице Ельца 700 тысяч рублей за падение на скользких ступенях.

Еще раньше в Екатеринбурге женщина разгромила сауну и избила 65-летнюю сотрудницу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили об уничтожении ударного кулака «Азова»

    Российский губернатор ответил на претензию со словами «вы бухаете постоянно»

    Россиянин придумал криминальные схемы по обогащению на не знающих русский мигрантах

    Банк России выпустит монеты со «Спартаком» и «Локомотивом»

    Кипелов заявил об отказе от гастролей из-за проблем с голосом

    Россиянам назвали главные новинки параллельного автоимпорта

    Россиянка получила срок за изгнание мужчины ножом

    Меган Маркл призналась в любви к удовольствию для бабушек

    В Госдуме рассказали о возможном изменении призывного возраста после СВО

    Во Франции высказались об угрозах фон дер Ляйен в адрес России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости