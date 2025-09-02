Россия
12:07, 2 сентября 2025

Российские штурмовики прорвались через «зубы дракона» и за полтора часа выбили бойцов ВСУ

Минобороны: Российские штурмовики за полтора часа прорвали оборону ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские штурмовики прорвались через «зубы дракона» и за полтора часа выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram.

По данным оборонного ведомства, штурмовой отряд бригады морской пехоты Балтийского флота выбил противника из укрепленного села Малиевка, прорвавшись через заминированные посадки, бетонные заграждения, а также под обстрелами дронов «Баба-яга» и «Вампир».

«Сложности начались еще на подступах к Малиевке. Посадки у них вырублены специально — все простреливается. Ветер дул в нашу сторону, они это обнаружили и начали закидывать снарядами. Мы шли через дым, жару и заграждения. Нашли проход в минном поле: руками отбрасывали самодельные лепестки, двигались аккуратно, как по болоту. Заходили с фронта и с фланга», — рассказал командир взвода с позывным Хапра.

Он уточнил, что штурмовики заходили с разных сторон населенного пункта малыми группами. По его словам, сломать оборону и завершить бой с ВСУ удалось за полтора часа.

«[Административное здание] брали хитро — с тыла, под дымами. Этаж за этажом зачищали. Молодые у них пытались оказать сопротивление, кусались, но все тщетно (...) В бою это чувствуется сразу — кто растерян, а кто знает, что делает (...) Противник растерялся. И вскоре все обернулось в нашу пользу», — отметил Хапра.

Ранее другой российский штурмовик с позывным Ричи рассказал об уловке, с помощью которой бойцам удалось обмануть украинских солдат в Часовом Яре. По рации плененных солдат ВСУ военнослужащие Российской армии передавали, что якобы на точку идут ВСУ, однако туда выдвигались российские бойцы.

