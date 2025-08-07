Россия
18:32, 7 августа 2025Россия

Российский боец рассказал об одной уловке во время боев с ВСУ

Российский боец Ричи рассказал об уловке во время боев в Часовом Яру
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российский штурмовик с позывным Ричи рассказал об уловке, с помощью которой бойцам удалось обмануть украинских солдат в Часовом Яру. Об этом сообщает «RT на русском».

В одном из зданий города группа Ричи смогла захватить в плен четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), у которых были рации. С помощью устройств российские военные несколько дней вели «радиоигру» с противником.

«Они своим доложили по рации, что зачистили нашу группу и у них все хорошо. Так что квадрат на 50 метров, в котором мы сидели, хохлы не обстреливали. Зато наши спокойно заходили в дома», — объяснил он.

По рации они передавали, что якобы на точку идут ВСУ, однако туда выдвигались российские бойцы. По словам штурмовика, им даже скидывали еду и воду с украинских дронов, приняв за своих.

Ранее российский боец с позывным Марик рассказал о провокационной уловке ВСУ. По его словам, украинские войска провоцировали Вооруженные силы (ВС) России на нанесение удара по мирной инфраструктуре в курском приграничье.

