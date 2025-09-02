Российский артист выступит в Ереване после отмены концерта в Италии

Дирижер Валерий Гергиев выступит в Ереване с оркестром Мариинского театра

Народный артист Российской Федерации Валерий Гергиев выступит в Ереване. Об этом сообщается на странице концертного зала имени Арама Хачатуряна в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сообщается, что выступление с Большим симфоническим оркестром Мариинского театра состоится 1 октября.

«Эксклюзивный концерт с участием прославленного маэстро Валерия Гергиева и Большого симфонического оркестра Мариинского театра в Ереване. 1 октября в концертном зале "Арам Хачатурян"», — говорится в публикации площадки.

Отмечается также, что Гергиев, много лет назад возглавлявший Армянский филармонический оркестр, «возвращается в Армению с торжественным визитом, привозя с собой величие мировой музыки».

Ранее стало известно, что концерт выдающегося российского дирижера Валерия Гергиева в Италии отменили. Причиной этого стали опасения местных властей из-за позиции артиста, которая, как предполагается, может вызвать протесты под руководством украинских ассоциаций.