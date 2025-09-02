Российский дрон сбросил бойцу СВО один предмет и снял реакцию на видео

Реакция российского бойца СВО на сброшенную с дрона бутылку воды попала на видео

Российский дрон сбросил бойцу специальной военной операции (СВО) бутылку воды, и реакция военнослужащего на этот предмет первой необходимости попала на видео. Кадры публикует добровольческая разведывательная штурмовая бригада «Волки» в Telegram.

На записи, которую снял дрон, видно российского бойца с густой бородой, который выбрался из укрытия, чтобы поймать бутылку. Военнослужащий выражает бурную радость и благодарит оператора дрона за доставку воды — прижимает ее к груди и целует.

«Вода — это жизнь. Особенно на передовой, когда на улице плюс 30 и выше. Там, где идет бой, за нее молча молятся», — подписали видео авторы канала.

