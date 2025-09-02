Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:37, 2 сентября 2025Россия

Известная журналистка высказалась о судьбе 99 процентов пропавших на СВО солдат

Журналистка Кашеварова: 99 % пропавших без вести на СВО солдат мертвы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Почти все солдаты, числящиеся пропавшими без вести в зоне проведения специальной военной операции (СВО), мертвы, считает известная российская журналистка, волонтер спецоперации Анастасия Кашеварова. Об этом она написала в Telegram.

При этом 90 процентов их родственников вместо оформления соответствующих документов обращаются к гадалкам и медиумам в надежде выяснить судьбу бойцов, утверждает она.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024

По словам Кашеваровой, она «буквально заставляет» близких пропавших без вести военнослужащих обращаться в военкоматы и морги.

Они думают, что если нет тела, то он в плену. Или у него амнезия, и он лежит в госпитале. Прекратите фантазировать

Анастасия Кашевароважурналистка, волонтер СВО

Неопознанных бойцов в российских госпиталях нет, заявила Кашеварова. При этом неопознанные тела есть в морге в Ростове-на-Дону, указала журналистка. Возможно, имелся в виду морг 1602-го Военного клинического госпиталя Минобороны. «Сдавайте ДНК», — призвала она.

Ранее в Госдуме раскрыли число неофициальных жен не вернувшихся с СВО бойцов. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что речь идет по меньшей мере о 92 таких случаях. «При этом иной статистики на этот счет нет», — отметила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Духовный советник Трампа выступил с тревожным обращением

    Беременную женщину оттаскали за волосы за кражу сумки у туристки в Европе

    Побег двух арестантов из российского СИЗО попал на видео

    Россияне высказались об общении с коллегами во время отпуска

    Сын Алена Делона потребовал пересмотреть завещание отца

    В России шуткой отреагировали на слова Вучича об отношении Белграда к Москве

    Появилось совместное фото подозреваемого в убийстве Парубия с погибшим в Донбассе сыном

    Россия захотела запустить прямые рейсы еще в одну страну Азии

    Тысячи россиян остались без воды

    Популярный актер кардинально сменил имидж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости