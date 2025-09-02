Известная журналистка высказалась о судьбе 99 процентов пропавших на СВО солдат

Почти все солдаты, числящиеся пропавшими без вести в зоне проведения специальной военной операции (СВО), мертвы, считает известная российская журналистка, волонтер спецоперации Анастасия Кашеварова. Об этом она написала в Telegram.

При этом 90 процентов их родственников вместо оформления соответствующих документов обращаются к гадалкам и медиумам в надежде выяснить судьбу бойцов, утверждает она.

По словам Кашеваровой, она «буквально заставляет» близких пропавших без вести военнослужащих обращаться в военкоматы и морги.

Они думают, что если нет тела, то он в плену. Или у него амнезия, и он лежит в госпитале. Прекратите фантазировать Анастасия Кашеварова журналистка, волонтер СВО

Неопознанных бойцов в российских госпиталях нет, заявила Кашеварова. При этом неопознанные тела есть в морге в Ростове-на-Дону, указала журналистка. Возможно, имелся в виду морг 1602-го Военного клинического госпиталя Минобороны. «Сдавайте ДНК», — призвала она.

Ранее в Госдуме раскрыли число неофициальных жен не вернувшихся с СВО бойцов. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что речь идет по меньшей мере о 92 таких случаях. «При этом иной статистики на этот счет нет», — отметила она.