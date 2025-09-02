Силовые структуры
13:04, 2 сентября 2025Силовые структуры

Российский пенсионер решил сжечь соседа заживо после спора в СНТ

В Биробиджане россиянину дали 9 лет за расправу над соседом с помощью горелки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Биробиджане к 9 годам колонии приговорили 73-летнего российского пенсионера, признанного судом присяжных виновным в попытке жестокой расправы над соседом. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 28 мая 2024 года пьяный пенсионер затеял ссору на бытовой почве со своим соседом по СНТ. Разгоряченный спиртным осужденный облил соперника бензином и попытался сжечь его заживо с помощью газовой горелки. После он вооружился ножом и попытался заколоть соседа. Но мужчина оказал противнику яростное сопротивление, в результате он получил один колотый удар и был доставлен в больницу.

Несмотря на все усилия врачей, спустя неделю ранение дало о себе знать, и мужчина не выжил.

Своей вины осужденный не признал. По его словам, он облил потерпевшего бензином случайно и настаивал на версии самообороны.

