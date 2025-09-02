Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:31, 2 сентября 2025Силовые структуры

Российский военнослужащий незаконно возил людей на военных самолетах

Суд в Севастополе арестовал военного за продажу мест в самолетах ВКС России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Севастопольский гарнизонный военный суд отправил под стражу военнослужащего, которого заподозрили в организации платных перевозок на российских военных самолетах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным суда, фигурант продавал места на самолетах военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России лицам, которые не имеют на это права. Воздушные суда следовали по маршрутам Севастополь — Ростов-на-Дону — Москва, а стоимость такой поездки в одну сторону составляла от 25 до 30 тысяч рублей.

Уточняется, что в деле фигурирует еще один подозреваемый из числа сотрудников правоохранительных органов. Он был задержан в Москве 22 августа и отправлен под стражу до 24 октября.

Ранее таможенники пресекли контрабанду продукции военного назначения из России в Израиль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев ответил президенту Финляндии на слова о победе над СССР и показал карту

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера в откровенной позе снялась на яхте

    Рамзан Кадыров оскорбил Зеленского в стихах

    Два пассажира пострадали после падения самолета на 1300 метров во время турбулентности

    В России представили считавшуюся утраченной «Мадонну с Младенцем»

    Трамп нашел виновных в помехах его мирной инициативе по Украине

    Российский военнослужащий незаконно возил людей на военных самолетах

    Мужчина потерял руководящую должность из-за недержания мочи

    Определен главный фактор уязвимости к болезни мозга

    Карпин назвал необходимую футболистам книгу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости