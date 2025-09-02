Российский военнослужащий незаконно возил людей на военных самолетах

Суд в Севастополе арестовал военного за продажу мест в самолетах ВКС России

Севастопольский гарнизонный военный суд отправил под стражу военнослужащего, которого заподозрили в организации платных перевозок на российских военных самолетах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным суда, фигурант продавал места на самолетах военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России лицам, которые не имеют на это права. Воздушные суда следовали по маршрутам Севастополь — Ростов-на-Дону — Москва, а стоимость такой поездки в одну сторону составляла от 25 до 30 тысяч рублей.

Уточняется, что в деле фигурирует еще один подозреваемый из числа сотрудников правоохранительных органов. Он был задержан в Москве 22 августа и отправлен под стражу до 24 октября.

