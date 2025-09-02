Румыния подняла в воздух истребители на границе с Украиной

Румыния подняла два истребителя Eurofighter и два F-16 на границе с Украиной

Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 и два Eurofighter Typhoon в ночь на вторник, 2 сентября, на границе с Украиной. Об говорится в заявлении министерства национальной обороны страны на официальном сайте ведомства.

«Два румынских истребителя F-16 вылетели с 86-й авиабазы ​​Борча для выполнения разведывательных миссий», — отмечается в сообщении.

Около 00:20 по местному времени к ним присоединились два немецких истребителя Eurofighter Typhoon из состава Военно-воздушных сил Германии, дислоцированные в Румынии в рамках миссии НАТО по усиленному воздушному патрулированию.

Уже к 00:50 меры оповещения населения были отменены. Самолеты вернулись на базу.

В апреле Румыния также подняла в воздух боевые истребители F-16 и Eurofighter из-за тревоги на румынско-украинской границе.