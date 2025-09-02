Солдаты десантно-штурмовой бригады ВСУ попали в окружение в Сумской области

ТАСС: У Садков солдаты из десантно-штурмовой бригады ВСУ попали в окружение

Российским бойцам удалось взять в окружение группу бойцов из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«На сумском направлении в лесном массиве возле Садков бойцы ВС РФ взяли в окружение группу 80-й ОДШБр, которая пыталась приблизиться к позициям "Севера"», — говорится в сообщении. Уточняется, что солдатам ВСУ не могут подвезти снабжение, также им перекрыли все пути эвакуации.

Сейчас военнослужащие российской армии уничтожают противника, добавил собеседника агентства.

Ранее сообщалось, что ВС России продвинулись в Юнаковке Сумской области.