Стало известно о регулярных контактах родных солдат ВСУ с российскими силовиками

ТАСС: Родные солдат ВСУ регулярно обращаются к российским силовикам

Родные солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в попытке помочь своим близким ежедневно обращаются к российским силовикам через специальный бот в Telegram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.

По словам собеседника агентства, в день поступает около трех обращений от родственников. При этом сами солдаты обращаются достаточно редко — около двух-трех раз в месяц. «В основном спрашивают за пропавших без вести. У многих ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов — прим. «Ленты.ру») забрали их мужей и сыновей, они ищут пути, как им действовать при сдаче в плен. Регионы разные, в основном русскоязычные области», — сообщил он.

В последний месяц лета российские военнослужащие вывели в плен примерно пять солдат ВСУ. В большинстве случаев им удалось не привлечь нежелательного внимания со стороны противника, однако случалось и такое, что сослуживцы сдающегося пытались его убить.

Ранее стало известно, что операторы беспилотников вывели плененную военнослужащую ВСУ на позиции российских войск.