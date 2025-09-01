Российские операторы БПЛА пленили украинскую военную

Операторы БПЛА вывели плененную военнослужащую ВСУ на позиции российских войск

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вывели плененную военнослужащую Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции российских войск. Об этом российские военные рассказали корреспонденту телеканала «Звезда».

Они отметили, что сначала Вооруженные силы (ВС) России разбрасывают в зоне спецоперации листовки с призывами сдаться, а потом с помощью дронов сопровождают сложивших оружие до позиций для задержания.

«Мы летали и заметили — женщина из ВСУ. Подлетели ниже и начали ее сопровождать. Она помахала, поняла, что мы ее видим, мы продолжили ее вести», — подчеркнули они.

Ранее сообщалось, что ВС России взяли в плен девять операторов дронов ВСУ в Донецкой народной республике.