Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:21, 1 сентября 2025Бывший СССР

Российские операторы БПЛА пленили украинскую военную

Операторы БПЛА вывели плененную военнослужащую ВСУ на позиции российских войск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вывели плененную военнослужащую Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции российских войск. Об этом российские военные рассказали корреспонденту телеканала «Звезда».

Они отметили, что сначала Вооруженные силы (ВС) России разбрасывают в зоне спецоперации листовки с призывами сдаться, а потом с помощью дронов сопровождают сложивших оружие до позиций для задержания.

«Мы летали и заметили — женщина из ВСУ. Подлетели ниже и начали ее сопровождать. Она помахала, поняла, что мы ее видим, мы продолжили ее вести», — подчеркнули они.

Ранее сообщалось, что ВС России взяли в плен девять операторов дронов ВСУ в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры оценили внезапное появление Януковича

    Начался суд над врачами по делу о продаже младенцев в Китай

    «Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

    На бывшего премьера Чехии напали на митинге и ударили по голове

    В Киеве два пьяных офицера ВСУ устроили ДТП

    Арестован один из заметных представителей азербайджанской диаспоры на Кубани

    Российские операторы БПЛА пленили украинскую военную

    Мужчина пошел в туалет и нашел в унитазе королевского питона

    Покалеченную в Дубае украинскую модель уличили в клевете. В суд обратились участники вечеринки, которых она обвинила в насилии

    Ослепшей женщине пересадили часть зуба в глаз и вернули зрение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости