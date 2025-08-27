Российские войска взяли в плен девять операторов БПЛА

РИА Новости: ВС России взяли в плен девять операторов дронов ВСУ в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли в плен девять операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск "Запад"», — сообщил источник.

Отмечается, что это произошло под Колодезями на рубцовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как написало Sky News, Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений. Украинские источники издания пришли к выводу, что Россия использует масштаб и количество, а также осваивает беспилотники, управляемые с помощью оптоволокна.