Стилистка объяснила кардинальные изменения в имидже Николаса Холта

Стилистка Рошель Уайт: Актер Николас Холт меняет свой имидж стратегически

Известная стилистка Рошель Уайт, специализирующаяся на анализе стиля знаменитостей и модных тенденций, объяснила кардинальные изменения в имидже английского актера Николаса Холта. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

По мнению эксперта, 35-летний артист меняет свой стиль в одежде постепенно и стратегически. «Николас действительно преобразился из своего мальчишеского обаяния в голливудского красавчика. Его стиль когда-то был очень непринужденным и даже немного напоминал скейтерский. Думаю, он начал видеть и понимать влияние классического кроя и хорошего стиля. С этого момента, как мне кажется, он постепенно стал улучшать свой внешний вид», — поделилась специалистка своими размышлениями.

В июле Николаса Холта запечатлели, когда он направлялся на пресс-конференцию перед премьерой фильма «Супермен». Тогда актер привлек внимание фотографов мускулами и выкрашенными в блонд прядями.