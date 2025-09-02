Туристка в Сочи потеряла часы стоимостью миллионы рублей

Туристка потеряла на пляже в Сочи часы Rolex за два миллиона рублей

Туристка Екатерина потеряла на пляже в Сочи часы Rolex стоимостью два миллиона рублей. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Инцидент произошел в начале августа. По данным издания, нейропсихолог познакомилась с молодым человеком на отдыхе. Вместе они решили устроить заплыв. Раздевшись, девушка спрятала часы под стопкой одежды. Однако когда она вернулась на берег после 10-минутного заплыва, часов на месте не оказалось.

Екатерина обратилась к компании молодых людей, которые находились рядом, подозревая их в краже. Те обвинили девушку в «непотребствах в воде». Разговор перерос в конфликт, один из парней ударил спутника Екатерины.

На место происшествия прибыла полиция. При просмотре видео с камер наблюдения момент с кражей часов найти не удалось. В настоящее время идет расследование.

Ранее находившийся на отдыхе в Европе турист лишился часов за миллионы рублей и стал участником операции по поимке воров. Во время побега один из злоумышленников выронил свой телефон и банковскую карту, которые подобрал пострадавший.