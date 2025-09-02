Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:29, 2 сентября 2025Путешествия

Туристка в Сочи потеряла часы стоимостью миллионы рублей

Туристка потеряла на пляже в Сочи часы Rolex за два миллиона рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pat Vasquez-Cunningham / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Туристка Екатерина потеряла на пляже в Сочи часы Rolex стоимостью два миллиона рублей. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Инцидент произошел в начале августа. По данным издания, нейропсихолог познакомилась с молодым человеком на отдыхе. Вместе они решили устроить заплыв. Раздевшись, девушка спрятала часы под стопкой одежды. Однако когда она вернулась на берег после 10-минутного заплыва, часов на месте не оказалось.

Екатерина обратилась к компании молодых людей, которые находились рядом, подозревая их в краже. Те обвинили девушку в «непотребствах в воде». Разговор перерос в конфликт, один из парней ударил спутника Екатерины.

На место происшествия прибыла полиция. При просмотре видео с камер наблюдения момент с кражей часов найти не удалось. В настоящее время идет расследование.

Ранее находившийся на отдыхе в Европе турист лишился часов за миллионы рублей и стал участником операции по поимке воров. Во время побега один из злоумышленников выронил свой телефон и банковскую карту, которые подобрал пострадавший.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил смену позиции по Украине

    В российском регионе авто с водителем выкинуло в реку

    Трамп прокомментировал инцидент с самолетом фон дер Ляйен

    Иностранный футболист «Краснодара» сравнил чемпионаты России и Франции

    Трамп сообщил об ударе по кораблю с наркотиками из Венесуэлы

    Трамп пообещал отправить нацгвардию в Чикаго

    Трамп заявил о нуждающемся в США Китае

    Трамп высказался о снижении пошлин против Индии из-за российской нефти

    Трамп угрозой ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

    Бойцы «Азова» начали наносить себе ранения в попытке избежать боев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости