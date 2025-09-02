Путешествия
Туристку из Москвы завалило камнями на Эльбрусе

Shot: Туристка из Москвы получила травмы из-за камнепада на Эльбрусе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Туристку из Москвы завалило камнями на Эльбрусе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел у скал Пастухова на высоте в 4,6 тысячи метров. Уточняется, что женщина совершала восхождение в составе неорганизованной группы из восьми человек. В результате камнепада она получила травмы.

Ранее группу российских альпинистов, в составе которой было двое мужчин и девушка, завалило камнями в горах Кабардино-Балкарии. В результате ЧП бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев, совершивший более 200 восхождений, получил травмы, несовместимые с жизнью.

