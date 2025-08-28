Российских альпинистов завалило камнями в горах Кабардино-Балкарии

Shot: Группу российских альпинистов завалило камнями в Кабардино-Балкарии

Группу российских альпинистов, в составе которой было двое мужчин и девушка, завалило камнями в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что россияне вышли на маршрут в понедельник, 25 августа. В среду, 27 августа, они попали под камнепад. В результате ЧП бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев, совершивший более 200 восхождений, получил травмы, несовместимые с жизнью. Альпинистку Екатерину Федорову доставили в больницу. Ее вместе с третьим участником группы эвакуировали на вертолете.

Ранее в сети появилось видео с палаткой застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки Натальи Наговициной. Запись была сделана военным беспилотником. Как отметил оператор, движения внутри палатки не зафиксировали. Преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев отметил, что, вероятно, спасти женщину уже не получится.

