Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ ударами ФАБ-500 попало на видео

Опубликовано видео уничтожения пункта временной дислокации ВСУ ударами ФАБ-500

Уничтожение пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударами ФАБ-500 попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что ролик был снят в районе населенного пункта Кренидовка в Сумской области. В результате четырех ударов ФАБ-500 была поражена живая сила противника.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России ударили по пункту временной дислокации ВСУ в районе Славянска. Для атаки был применен расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».