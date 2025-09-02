Узбекистан и Европейский союз подпишут новое соглашение

Узбекистан и Европейский союз подпишут соглашение о партнерстве

Узбекистан и Европейский союз (ЕС) могут подписать соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве в октябре этого года. К такому выводу пришло издание «Podrobno.uz», исходя из поздравления президента Европейского совета Антониу Кошты по случаю Дня независимости республики.

«С нетерпением жду встречи с Вами 24 октября 2025 года в Брюсселе, где у нас будет возможность продолжить обмен мнениями по случаю подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Узбекистаном», – говорится в послании Кошты.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался с президентами Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

До этого на границе Узбекистана и Киргизии были застрелены два киргиза. Пограничники открыли огонь, так как те отказались подчиняться приказам.