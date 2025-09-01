Путин встретился с президентами Таджикистана и Узбекистана

Песков: Путин встретился с Рахмоном и Мирзиёевым на полях саммита ШОС

Президент России Владимир Путин пообщался с президентами Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиёевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Были разговоры краткие с президентом Пакистана и с президентом Таджикистана, переговорили и перебросились словами с президентом Узбекистана, хотя намечена отдельная двусторонка в Пекине», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что ШОС может стать лидером более справедливой системы глобального управления. Он добавил, что российская сторона также заинтересована в том, чтобы начать обсуждать конкретные предложения, о которых высказались «китайские друзья» в ходе саммита.

До этого Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщается, что лидеры должны были обсудить ряд международных вопросов, в том числе конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.