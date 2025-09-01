Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:21, 1 сентября 2025Мир

Путин назвал желаемую роль ШОС

Путин: ШОС могла бы стать лидером по формированию глобального управления
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать лидером более справедливой системы глобального управления. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в формировании более справедливой, а также равноправной системы глобального управления в мире, основу которой составляло международное право и ключевые положения Устава ООН. Была бы действительно сбалансированной, учитывала интересы максимально широкого круга государств и гарантировала бы возможности их развития и безопасности», — подчеркнул российский лидер в ходе заседания в формате «ШОС плюс».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ввели новые ограничения для дачников. Какие действия теперь запрещено проводить с недвижимостью?

    В России рассказали о цели переговоров Путина с мировыми лидерами в Китае

    На Западе раскрыли смысл фотографии Путина с Моди и Си Цзиньпином

    Раскрыта помогающая на всех первых свиданиях формула разговора

    Опубликовано видеопоздравление бойцов СВО российским школьникам

    Полуобнаженный Никита Ефремов прошелся перед камерой

    В России рассказали о влиянии санкций против Индии на мировые цены

    «Калашников» произвел первую партию АМ-17

    Российские военные уничтожили ракетные комплексы HIMARS и Patriot ВСУ

    Путин назвал желаемую роль ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости