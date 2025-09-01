Путин назвал желаемую роль ШОС

Путин: ШОС могла бы стать лидером по формированию глобального управления

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать лидером более справедливой системы глобального управления. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в формировании более справедливой, а также равноправной системы глобального управления в мире, основу которой составляло международное право и ключевые положения Устава ООН. Была бы действительно сбалансированной, учитывала интересы максимально широкого круга государств и гарантировала бы возможности их развития и безопасности», — подчеркнул российский лидер в ходе заседания в формате «ШОС плюс».