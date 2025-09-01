Мир
Важность присутствия Путина на саммите ШОС объяснили

WP: Саммит ШОС полезен для Путина, чтобы показать, что Россия не изолирована
Виктория Кондратьева
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Присутствие президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может быть полезным, чтобы показать, что Россия не изолирована, несмотря на западные санкции. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Даже если встреча в Тяньцзине не принесет существенных результатов, аналитики утверждают, что само присутствие на ней может оказаться полезным для (...) Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, чтобы показать, что они не изолированы, несмотря на санкции Запада», — говорится в материале.

Как отмечает издание, саммит ШОС в Тяньцзине является ключевым элементом кампании Китая по завоеванию статуса надежного партнера и противовеса непредсказуемости США в условиях все более многополярного мира. Например, первый за семь лет визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай стал важной вехой в попытках Пекина наладить отношения с влиятельным партнером США, отчужденным из-за пошлин американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Моди заявил, что ему всегда приятно встретиться с Путиным. Своей радостью политик поделился на старте официальной программы саммита ШОС в Китае.

