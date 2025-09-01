На границе двух враждовавших стран застрелили несколько человек

На узбекско-кыргызской границе застрелили двух киргизов

На границе Узбекистана и Киргизии были застрелены два киргиза. Об этом сообщает Vesti.KG со ссылкой на погранслужбу Киргизии.

«По информации узбекской стороны, при попытке их [граждан Киргизии] задержания, ввиду неподчинения требованиям, пограничники применили оружие. В результате оба гражданина получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью», — сообщили в пограничной службе.

Сообщается, что 1 сентября тела погибших были перевезены через границу и доставлены в морг в городе Кербен. Руководители пограничных служб двух стран договорились о совместном расследовании.