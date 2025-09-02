В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры

Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

В Днепропетровской области была повреждена инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Сергей Лысак в Telegram.

О какой инфраструктуре идет речь, Лысак не уточнил. Информация о месте расположения объекта также отсутствует.

Глава ОВА добавил, что в течение 2 сентября в Днепропетровской области раздалось более 30 взрывов. Они прогремели в том числе в Днепропетровске (украинское название — Днепр), Никопольском районе и Покровской общине. В результате никто не пострадал.

Ранее на Украине рассказали о наступлении армии России в Днепропетровской области. Украинский аналитический проект DeepState подтвердил взятие российскими войсками села Воскресенка.

