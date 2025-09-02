Бывший СССР
На Украине рассказали о наступлении ВС России в Днепропетровской области

DeepState: ВС России заняли Воскресенку в Днепропетровской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Малиевки и Каменки и заняли село Воскресенка. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России в Днепропетровской области сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

«[ВС России заняли] Воскресенку, а также продвинулись в районе Малиевки и Каменки», — говорится в публикации.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, говорил, что российские войска преступили к созданию буферной зоны в Днепропетровской области. По его словам, бойцы ВС России, помимо этого, все чаще заходят в Димитров, корректируя позиции в населенном пункте.

Ранее Минобороны России отчиталось, что за неделю Российская армия заняла шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Помимо Первого Мая, под контроль Вооруженных сил России перешли села Клебан-Бык, Нелеповка и Среднее в Донецкой народной республике, а также Филия и Запорожское Днепропетровской области.

