Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 2 сентября 2025Мир

В Европе обратили внимание на важную деталь разговора Путина с Фицо

Боуз: Путин и Фицо общались в дружелюбной и искренней атмосфере
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества общались в дружеской и теплой атмосфере. На важную деталь обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.

Так он отреагировал на кадры со встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«Искреннее, добродушное и теплое общение в Китае. Никаких фальшивых объятий. Никаких неловких моментов и постановочных сцен», — написал он.

Ранее Путин в разговоре с европейским политиком предложил ему остановить поставки газа и электроэнергии на Украину, чтобы заставить киевские власти уважать чужие интересы. «Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы», — сказал он Фицо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп нашел препятствующих успеху его мирной инициативы по Украине

    В Европе обратили внимание на важную деталь разговора Путина с Фицо

    В США назвали причины отказа от вторичных санкций против Китая

    Более двухсот украинских солдат пропали в Сумской области

    Украинский волонтер раскрыл потери ВСУ

    Европа определилась с гарантиями безопасности для Украины

    Глава «Макдоналдса» заявил о «меркнущей ауре» США

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» похвасталась прессом в откровенном бикини

    Сафонов ответил на вопрос об отношениях с украинцем в ПСЖ

    На Украине предъявили обвинения генералу СБУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости