В Европе обратили внимание на важную деталь разговора Путина с Фицо

Боуз: Путин и Фицо общались в дружелюбной и искренней атмосфере

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества общались в дружеской и теплой атмосфере. На важную деталь обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.

Так он отреагировал на кадры со встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«Искреннее, добродушное и теплое общение в Китае. Никаких фальшивых объятий. Никаких неловких моментов и постановочных сцен», — написал он.

Ранее Путин в разговоре с европейским политиком предложил ему остановить поставки газа и электроэнергии на Украину, чтобы заставить киевские власти уважать чужие интересы. «Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы», — сказал он Фицо.