17:40, 2 сентября 2025Россия

В Подмосковье школьники массово попадали в обморок на торжественных линейках 1 сентября

Mash: 16 детей упали в обморок на школьных линейках в Подмосковье
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковье дети массово попадали в обморок во время торжественных линеек в честь Дня знаний, проведенных 1 сентября. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, зафиксировано как минимум 16 случаев. Как выяснили журналисты, некоторые школьники потеряли сознание из-за затянувшихся выступлений приглашенных гостей, другим стало плохо в помещениях с закрытыми окнами.

Самым младшим ученикам, почувствовавшим себя плохо, по 7 и 9 лет, самой старшей девочке — 16 лет. Возраст остальных упавших в обморок школьников варьируется от 11 до 15 лет. Канал отмечает, что их родители отказались от госпитализации и привели детей в чувство сами.

Ранее стало известно о смерти 12-летней девочки с пороком сердца после линейки в одном из лицеев Ульяновской области. Ребенку стало плохо из-за жары во время мероприятия. В момент недомогания присутствующие дали ей воды и сопроводили в медкабинет, откуда ее госпитализировали. Однако спасти ребенка врачи не смогли — у пациентки произошла остановка кардиостимулятора.

    В Подмосковье школьники массово попадали в обморок на торжественных линейках 1 сентября

