В России нашли редкий гигантский гриб

На Камчатке нашли редкий гигантский гриб головач

На Камчатке в Быстринском природном парке ученые нашли редкий гриб головач гигантский. Об этом сообщает пресс-служба сети природных парков «Вулканы Камчатки» в Telegram.

По данным издания, специалисты обнаружили организм, принадлежащий к семейству Шампиньоновых, который ранее не встречался в упомянутом районе. Гриб представлен в белоснежной, округлой форме, которая напоминает футбольный мяч.

«Есть его можно только в незрелом состоянии, пока его мякоть чисто-белая и упругая. Как только она начинает желтеть или зеленеть и превращаться в споровый порошок — гастрономическая ценность теряется. Гурманы утверждают, что по питательной ценности его мякоть не уступает мясу, яйцам и молоку, будучи богатой белком, углеводами и ценными полиненасыщенными жирными кислотами», — говорится в сообщении.

