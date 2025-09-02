В России обнаружена загадочная древнеегипетская шкатулка

В Оренбургской области обнаружили древнеегипетскую шкатулку из зеленого фаянса

В Оренбургской области археологи обнаружили редкую находку — шкатулку из зеленого фаянса, которую связывают с Древним Египтом. Артефакт найден в одном из курганов могильника Каликино II и описан в журнале «Археология Евразийских степей».

Шкатулка уникальна по форме и украшению: ее крышка и стенки инкрустированы разноцветными глазурованными пластинами. Ученые отмечают, что аналога этого предмета пока нет.

Погребение датируется VI–V веками до нашей эры и относится к савроматской культуре. Савроматы, жившие в степях Евразии, активно торговали и контактировали с разными народами, поэтому импортные вещи нередко попадали в их курганы.

По предположению исследователей, шкатулка могла быть изготовлена в одном из ремесленных центров Египта и оказаться у савроматов благодаря дальним обменным связям. Такая находка может дать новое представление о широте контактов древних степных племен. Однако истинное происхождение шкатулки пока остается неизвестным.

