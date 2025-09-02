Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:06, 2 сентября 2025Наука и техника

В России обнаружена загадочная древнеегипетская шкатулка

В Оренбургской области обнаружили древнеегипетскую шкатулку из зеленого фаянса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Моргунова , Н. Л.

В Оренбургской области археологи обнаружили редкую находку — шкатулку из зеленого фаянса, которую связывают с Древним Египтом. Артефакт найден в одном из курганов могильника Каликино II и описан в журнале «Археология Евразийских степей».

Шкатулка уникальна по форме и украшению: ее крышка и стенки инкрустированы разноцветными глазурованными пластинами. Ученые отмечают, что аналога этого предмета пока нет.

Погребение датируется VI–V веками до нашей эры и относится к савроматской культуре. Савроматы, жившие в степях Евразии, активно торговали и контактировали с разными народами, поэтому импортные вещи нередко попадали в их курганы.

По предположению исследователей, шкатулка могла быть изготовлена в одном из ремесленных центров Египта и оказаться у савроматов благодаря дальним обменным связям. Такая находка может дать новое представление о широте контактов древних степных племен. Однако истинное происхождение шкатулки пока остается неизвестным.

Ранее в историческом центре Нижнего Новгорода археологи на глубине около двух метров обнаружили коренной зуб молодого шерстистого мамонта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Моя месть украинской власти». Подозреваемый в расправе над Парубием объяснил свои мотивы и попросился в Россию

    Момент удара «дрона-ждуна» по автомобилю в Курской области попал на видео

    Узбекистан и Европейский союз подпишут новое соглашение

    Умерла звезда «Сумерек»

    Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

    В России священники с мощами проклявшего СССР патриарха облили площадь Ленина святой водой

    В Госдуме призвали проверить страстные поцелуи Крида на концерте 12+

    Стало известно о новой схеме мошенничества

    Путин предложил Фицо остановить поставки газа на Украину

    Мантуров рассказал о проектах России и Китая в космосе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости