13:07, 2 сентября 2025Экономика

В России оценили договоренности с Китаем по «Силе Сибири-2»

Эксперт Юшков: Меморандум по «Силе Сибири-2» — не начало строительства
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков оценил новые договоренности по проекту газопровода «Сила Сибири-2». Его цитирует «Взгляд».

Президенты России, Китая и Монголии договорились о наращивании поставок газа по действующим маршрутам — «Сила Сибири» и «Восточный маршрут» — а также подписали меморандум по проекту «Сила Сибири–2». При этом Юшков обратил внимание, что договоренность не означает начало строительства.

«"Сила Сибири-2" — более долгосрочная история. Строительство газопровода займет около пяти лет, еще несколько лет потребуется для выхода на проектную мощность», — пояснил аналитик.

По мнению Юшкова, на данный момент стороны прорабатывают все нюансы меморандума, в частности, кто будет реализовывать монгольский участок. Он допустил, что коммерческий контракт могут заключить в рамках предстоящего Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 3–6 сентября.

«Возможно, политики исходят из того, что сделка "затеряется" в информационной повестке. При этом юбилейный, X ВЭФ может войти в историю как площадка, на котором был подписано соглашение. Но пока все-таки твердого документа нет, и меморандум неравнозначен началу строительства газопровода», — заключил эксперт.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что подписание в Китае меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» — это окончательное разрушение западноевропейской блокады против России.

